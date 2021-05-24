Нуну может занять пост главного тренера «Порту»
16:32
Нуну Эшпириту Санту может занять пост главного тренера «Порту», пишет в Twitter журналист Николо Скира.
Португальский специалист покинул английский «Вулверхэмптон» после окончания сезона АПЛ.
«Порту» хотят пригласить Нуну на смену Сержиу Консейсау, чей контракт истекает в июне, и который, как ожидается, возглавит «Наполи».
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