Футбол
Новости Тинькофф РПЛ Лига чемпионов Результаты Евро-2020
Чемпионат мира-2022
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Бразилия
Суперкубок УЕФА
Суперлига
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Кубок Либертадорес
Другие страны
Кубок Африки
Кубок Азии
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
БЕТСИТИ Кубок России
ЧМ по футболу 2026
Товарищеские матчи
ФНЛ
Молодёжная сборная России
ПФЛ
Олимпиада
Сборная России
Лига наций УЕФА
Молодежный Евро-21
Трансферы
Видео
Другие
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Нуну может занять пост главного тренера «Порту»

16:32
Теги:

Нуну Эшпириту Санту может занять пост главного тренера «Порту», пишет в Twitter журналист Николо Скира.

Португальский специалист покинул английский «Вулверхэмптон» после окончания сезона АПЛ.

«Порту» хотят пригласить Нуну на смену Сержиу Консейсау, чей контракт истекает в июне, и который, как ожидается, возглавит «Наполи».

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Россия — Словакия: прямая трансляция Первого канала — смотреть онлайн матч ЧМ-2021
Худший чемпионат мира уже стал историческим. В Риге нет крутого хоккея, но таких сюжетов на ЧМ не было никогда
ЧМ-2021: расписание матчей 24 мая, Россия — Словакия и другие игры
Аракелов и Калакуцкий покинули «Крылья Советов»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд