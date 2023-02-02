Самолет с футболистами «Гетеборга» совершил аварийную посадку из-за надутых мячей на борту

Самолет с футболистами и тренерским штабом шведского клуба «Гетеборг» совершил экстренную посадку в Дании во время перелета в Испанию, сообщает Aftonbladet.

По информации издания, капитан самолета был вынужден провести экстренную посадку из-за мячей, которые перевозились на воздушном судне. Из-за перепадов давления во время полета мячи могли взорваться.

По приземлении мячи были осмотрены — и оказались в спущенном виде. После часовой задержки команда снова отправилась в путь.

После экстренной посадки футболисты и персонал «Гетеборга» без происшествий добрались до Испании.