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Сегодня, 08:00

Русский футболист, живущий в Швеции, усомнился в том, что финны — счастливая нация

Юрий Голышак
Обозреватель
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Петр Седунов и Владимир Бут.
Фото из личного архива

Экс-футболист олимпийской сборной России Петр Седунов, который сейчас живет в Швеции, в интервью «СЭ» поделился мнением про жителей скандинавской страны, а также их соседей — финнов.

— В финской провинции 9 вечера — и все вымирает. Свет не увидишь. В вашем Лулео было так же?

— Один в один. На Рождество выходишь на улицу — и ни души! Это что за праздник такой? Для нас было дико! В Стокгольме еще могут выйти на улицу, салют запустить в Новый год. А провинция сонная. Да и в столице побудут на улице пять минут — и снова домой. Как-то в Лулео с женой думаем: пройдемся в Рождество до бара. Там посидим. Куда там! Все закрыто — и бары, и рестораны, и дискотеки.

— Точно не поеду Новый год встречать в Стокгольме. Одной мечтой меньше.

— Кстати, по Стокгольму туристы в новогоднюю ночь шатаются. Это шведы по домам сидят.

Петр Седунов в&nbsp;игре за&nbsp;шведский &laquo;Буден&raquo;. Играл против Анри, мог попасть в «Боруссию», а осел в Швеции. Удивительная история русского футболиста Седунова

— Вы как всякий швед научились ненавидеть финнов?

— У финнов акцент хуже, чем у русских! Но я еще 20 лет назад понял, приехав сюда: к финнам отношение еще ничего. Русских шведы не любят значительно сильнее. Но я спокойно отношусь. Да и к финнам я нормально. Специфический народ. Еще спокойнее, чем шведы. В наших газетах пишут, что финны — самые счастливые люди на планете. Но я не знаю, что там может быть «счастливого»... Хотя им много не надо! Баня, природа — и все.

— В какой момент поняли, что останетесь в Швеции навсегда?

— Мы сюда переезжали с мыслью, что это навсегда. Вот нравилось! А окончательно все поняли лет через пять. Первый сын вырос, и ясно было, что менталитет совсем европейский. Гражданство получили в 2012-м, своя квартира, второй ребенок... Дороги назад не было.

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