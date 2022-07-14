Руни против перехода Суареса в «Ди Си Юнайтед»: «Я уважаю Луиса, но мне нужны голодные игроки»

Руни заявил, что не хочет перехода Луиса Суареса в «Ди Си Юнайтед»

Новый главный тренер «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни выступил против перехода форварда Луиса Суареса в его команду.

Английский специалист заявил об этом после первого матча в статусе наставника «Ди Си Юнайтед» против «Коламбус Крю» (2:2).

«Я очень уважаю Луиса, он — невероятный футболист, но мне нужны голодные игроки. Я хочу, чтобы в нашу команду приходили те, кто хотят выступать именно за нас, готовые дать клубу многое и способные выходить на поле в каждом матче и участвовать в каждой тренировке.

Мы усиленно ведем работу, чтобы определить, какие конкретно футболисты нам нужны. Уверен, в ближайшем будущем мы сделаем несколько объявлений по трансферам», — приводит Goal слова Руни.

Ранее 35-летний Суарес заявил, что рассматривает вариант с продолжением карьеры в американской лиге МЛС. Уругваец является свободным агентом — он покинул «Атлетико» по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта.