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Сегодня, 20:40

Балотелли может продолжить карьеру в швейцарском «Сьоне»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Марио Балотелли может продолжить карьеру в Швейцарии. Интерес к 31-летнему игроку проявляет «Сьон», сообщает Goal.

Ранее Балотелли играл в серии А за «Лумеццане», «Интер», «Милан», «Брешиа» и «Монцу».

Вместе с «Интером» форвард трижды становился чемпионом Италии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также становился победителем Лиги чемпионов.

В сезоне-2021/2022 итальянец участвовал в 31 матче чемпионата Турции в составе «Адана Демирспор», забил 18 голов и отдал 4 результативные передачи.

Марио Балотелли
ФК Сьон
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