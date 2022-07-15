Балотелли может продолжить карьеру в швейцарском «Сьоне»

Нападающий Марио Балотелли может продолжить карьеру в Швейцарии. Интерес к 31-летнему игроку проявляет «Сьон», сообщает Goal.

Ранее Балотелли играл в серии А за «Лумеццане», «Интер», «Милан», «Брешиа» и «Монцу».

Вместе с «Интером» форвард трижды становился чемпионом Италии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также становился победителем Лиги чемпионов.

В сезоне-2021/2022 итальянец участвовал в 31 матче чемпионата Турции в составе «Адана Демирспор», забил 18 голов и отдал 4 результативные передачи.