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Руни ударил соперника в челюсть и получил красную карточку. Видео

04:44
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Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни получил красную карточку в матче регулярного чемпионата MLS против «Нью-Йорк Ред Буллз». 33-летний англичанин в середине первого тайма во время борьбы в штрафной соперника нанес удар локтем в челюсть. Судья показал экс-игроку «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» красную карточку. Это его уже второе удаление в этом сезоне.

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