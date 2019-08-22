Руни ударил соперника в челюсть и получил красную карточку. Видео

Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни получил красную карточку в матче регулярного чемпионата MLS против «Нью-Йорк Ред Буллз». 33-летний англичанин в середине первого тайма во время борьбы в штрафной соперника нанес удар локтем в челюсть. Судья показал экс-игроку «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» красную карточку. Это его уже второе удаление в этом сезоне.

Following Video Review, Wayne Rooney is issued a red card.



0-1 #DCvRBNY | #RBNY pic.twitter.com/sQXfqeOn41 — New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) August 22, 2019