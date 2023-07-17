Рубен Невеш объяснил, почему перешел в «Аль-Хиляль»

Полузащитник «Аль-Хиляля» Рубен Невеш рассказал, почему решил перейти в саудовский клуб.

«Я выбрал Саудовскую Аравию для того, чтобы дать своей семье жизнь, которую я всегда хотел им подарить. Это самый большой трофей в моей карьере», — цитирует журналист Альфредо Педулла Невеша.

«Аль-Хиляль» объявил о переходе Невеша из «Вулверхэмптона» 23 июня. 26-летний португалец подписал трехлетний контракт.

В сезоне-2022/23 он провел 41 матч за «волков», забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.