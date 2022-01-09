«Бенфика» дома обыграла «Пасуш де Феррейра»
«Бенфика» победила «Пасуш де Феррейра» (2:0) в матче 17-го тура чемпионата Португалии.
Голы забивали Жоау Мариу и Алехандро Гримальдо. «Бенфика» набрала 40 очков и занимает третье место в чемпионате. У «Пасуша» 17 очков и 11-я позиция.
Чемпионат Португалии
17-й тур
«Бенфика» — «Пасуш де Феррера» — 2:0 (1:0)
Голы: Жоау Мариу, 45+5, Гримальдо, 75
Удаление: Денилсон («Пасуш де Феррейра»), 45+2
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