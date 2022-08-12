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Сегодня, 18:26

Российский вратарь норвежского «Буде-Глимт» избежал серьезной травмы

Иван Шитик
Корреспондент
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Голкипер норвежского клуба «Буде-Глимт» Никита Хайкин избежал серьезной травмы.

«Судя по нынешнему состоянию, я, скорее всего, смогу сыграть с загребским «Динамо», — цитирует 27-летнего россиянина VG.

Хайкин был заменен на 15-й минуте встречи в ответном матче с «Жальгирисом» (1:1) в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов после неудачного подката со стороны игрока соперника. Россиянин покинул стадион на костылях.

В итоге «Буде-Глимт» прошел в финал квалификации Лиги чемпионов, где встретится с «Динамо» Загреб. Первый матч пройдет 16 августа, ответная встреча состоится 24 августа.

Никита Хайкин
ФК Буде-Глимт
ФК Динамо (Загреб)
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