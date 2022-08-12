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Бывший игрок «Реала» Коэнтрау дисквалифицирован в Португалии спустя год после завершения карьеры

Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший защитник «Реала» Фабиу Коэнтрау дисквалифицирован в Португалии спустя год после завершения карьеры, сообщает ESPN.

Последним клубом 34-летнего португальца был «Риу Аве», за который он провел 13 матчей в чемпионате Португалии в сезоне-2020/21.

По информации источника, Федерация футбола Португалии (FPF) дисквалифицировала бывшего защитника и оштрафовала на 850 евро по итогам матча «Боавишта» — «Риу Аве» (3:3), состоявшегося в апреле 2021 года. Коэнтрау наказан за «оскорбления и репутационные нарушения».

Отмечается, что FPF и португальская лига обвинили друг друга в том, что санкции в отношении защитника были выдвинуты слишком поздно.

Коэнтрау выступал за мадридский клуб с 2011 по 2018 год. В составе сливочных португалец выигрывал чемпионат Испании, Кубок Испании, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА и клубным чемпионат мира.

Источник: https://www.espn.com/soccer/real-madrid-espreal_madrid/story/4718768/ex-real-madrid-star-fabio-coentrao-finedsuspended-a-year-after-retiring-to-become-a-fisherman
Фабиу Коэнтрау
Футбол
ФК Реал
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