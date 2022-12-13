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Сегодня, 13:46

Российский защитник Шарифи рассказал, что не сталкивался с русофобией в Австрии

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский защитник Наим Шарифи, выступающий за австрийский «Маркт Аллхау», рассказал, что не сталкивался с русофобией в Австрии.

«Лично мне в лицо никто не плевал и камнями не кидал. Но когда ты слышишь или разговариваешь на политические темы, то определенный негатив есть. Конечно, не у всех. Также надо понимать, что они не будут плохо говорить. Да, будут думать, но прямо в лицо никогда не скажут. Но русофобия где-то есть — это 100 процентов.
Надо понимать, что Австрия — это многонациональная страна. Австрийцы не такие темпераментные и грубые, они очень мягкие и дипломатичные люди с высокой культурой. Даже если есть проблемы, то никто не будет тебя прессовать», — приводит Legalbet слова Шарифи.

Также футболист отметил, что хотел бы попробовать свои силы в чемпионате России.

«У меня есть тоска по родине. В следующем году планирую вернуться в Россию. Имеется большое желание поработать в российском футболе. Даже, может быть, не обязательно в клубе. Я открыт для предложений», — добавил Шарифи.

Шарифи — воспитанник «Локомотива», в России он также выступал за «Амкар» и «Факел».

Источник: https://legalbet.ru/news/sharifi-o-rusofobii-v-avstrii-lichno-mne-v-litco-nikto/

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