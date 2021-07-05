Российский бизнесмен Зингаревич приобрел болгарский футбольный клуб «Ботев»

Российский бизнесмен Антон Зингаревич стал владельцем болгарского футбольного клуба «Ботев», сообщает БНТ.

По информации СМИ, Зингаревич приобрел 99 процентов акций клуба. Сделка будет завершена после того, как ее внесут в торговый реестр.

Ранее он уже владел футбольным клубом. В 2012 году россиянин приобрел контрольный пакет акций английского «Рединга», но в 2014 году продал его.

В 2020 году появилась информация о том, что Зингаревич готов приобрести французский клуб «Шатору».