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Российский бизнесмен Зингаревич приобрел болгарский футбольный клуб «Ботев»

20:05
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Российский бизнесмен Антон Зингаревич стал владельцем болгарского футбольного клуба «Ботев», сообщает БНТ.

По информации СМИ, Зингаревич приобрел 99 процентов акций клуба. Сделка будет завершена после того, как ее внесут в торговый реестр.

Ранее он уже владел футбольным клубом. В 2012 году россиянин приобрел контрольный пакет акций английского «Рединга», но в 2014 году продал его.

В 2020 году появилась информация о том, что Зингаревич готов приобрести французский клуб «Шатору».

Дополнительная информация:

https://bntnews.bg/news/anton-zingarevich-pridobi-99-ot-akciite-na-botev-plovdiv-1161391news.html

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