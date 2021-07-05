Российский бизнесмен Зингаревич приобрел болгарский футбольный клуб «Ботев»
20:05
Российский бизнесмен Антон Зингаревич стал владельцем болгарского футбольного клуба «Ботев», сообщает БНТ.
По информации СМИ, Зингаревич приобрел 99 процентов акций клуба. Сделка будет завершена после того, как ее внесут в торговый реестр.
Ранее он уже владел футбольным клубом. В 2012 году россиянин приобрел контрольный пакет акций английского «Рединга», но в 2014 году продал его.
В 2020 году появилась информация о том, что Зингаревич готов приобрести французский клуб «Шатору».
Дополнительная информация:
https://bntnews.bg/news/anton-zingarevich-pridobi-99-ot-akciite-na-botev-plovdiv-1161391news.html
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