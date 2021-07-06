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36-летний Лукас Подольски продолжит карьеру в Польше

10:17
Лукас Подольски. Фото Instagram
Лукас Подольски. Фото Instagram
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Бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски продолжит карьеру в составе польского клуба «Гурник Забже», сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Польский клуб уже согласовал контракт с 36-летним форвардом, который будет рассчитан до лета 2022 года. Официального объявления пока нет, но польский клуб уже успел опубликовать ролик с анонсом трансфера.

Последним клубом Подольски был турецкий «Антальяспор», за который он выступал на протяжении последних двух лет. В прошлом сезоне он провел 36 матчей, в которых забил пять голов и отдал два ассиста.

Также Подольски известен по выступлениям за «Баварию», «Арсенал» и «Интер». В составе сборной Германии он выиграл ЧМ-2014. Спортсмен находится на третьем месте в списке лучших бомбардиров сборной Германии и по количеству матчей за команду.

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Иван Шитик все материалы автора

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