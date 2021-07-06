36-летний Лукас Подольски продолжит карьеру в Польше
Бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски продолжит карьеру в составе польского клуба «Гурник Забже», сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.
Польский клуб уже согласовал контракт с 36-летним форвардом, который будет рассчитан до лета 2022 года. Официального объявления пока нет, но польский клуб уже успел опубликовать ролик с анонсом трансфера.
Последним клубом Подольски был турецкий «Антальяспор», за который он выступал на протяжении последних двух лет. В прошлом сезоне он провел 36 матчей, в которых забил пять голов и отдал два ассиста.
Также Подольски известен по выступлениям за «Баварию», «Арсенал» и «Интер». В составе сборной Германии он выиграл ЧМ-2014. Спортсмен находится на третьем месте в списке лучших бомбардиров сборной Германии и по количеству матчей за команду.
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