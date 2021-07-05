Четыре человека скончались в результате нападения на зрителей футбольного матча в Мексике

Четыре человека погибли и трое получили ранения в результате нападения на зрителей футбольного матча в Мексике, сообщает El Universal. Игра проходила в Куэрнаваке (штат Морелос).

По данным источника, нападение совершила местная банда, которая борется за контроль над торговлей наркотиками. За матчем наблюдал главарь противоборствующей группировки. Именно он был целью бандитов.

Указано, что преступники приехали к стадиону на трех мотоциклах и внедорожнике. Они открыли огонь по трибунам, после чего скрылись. Найти злоумышленников пока не удалось.

Местная полиция ведет расследование случившегося. Личности нападавших пока не установлены.