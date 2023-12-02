Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 19:07

Россиянина Башкирова признали лучшим полузащитником сезона в чемпионате Финляндии

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский полузащитник ВПС Евгений Башкиров признан лучшим полузащитником сезона в чемпионате Финляндии, сообщает Футбольная ассоциация Финляндии.

32-летний россиянин подписал контракт с ВПС в марте этого года. Ранее он выступал за польский «Заглембе», «Крылья Советов», «Рубин», «Томь» и «Зенит».

В прошедшем сезоне Башкиров провел 30 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2024 года.

Евгений Башкиров
Футбол
1
1
Читайте также
BWF приостановила членство Национальной федерации бадминтона России
Овечкин заявил о желании сыграть на Олимпиаде и познакомиться с Майклом Джорданом
MWM заявил о больших потерях ВСУ из-за двойных ударов «Искандеров»
Двухмиллионный посетитель выставки «Россия» выиграл экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС
Рейтинг доверия украинцев к Залужному превысил показатель Зеленского
Чувство номера: ЦБ сообщил о запуске переводов по СБП в пять стран
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Адигезалов оценил возможное назначение Черчесова на пост главного тренера сборной Азербайджана

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости