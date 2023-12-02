Россиянина Башкирова признали лучшим полузащитником сезона в чемпионате Финляндии

Российский полузащитник ВПС Евгений Башкиров признан лучшим полузащитником сезона в чемпионате Финляндии, сообщает Футбольная ассоциация Финляндии.

32-летний россиянин подписал контракт с ВПС в марте этого года. Ранее он выступал за польский «Заглембе», «Крылья Советов», «Рубин», «Томь» и «Зенит».

В прошедшем сезоне Башкиров провел 30 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2024 года.