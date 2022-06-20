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Сегодня, 15:20

Гаджиев назвал причины, по которым Бердыев стал главным тренером иранского «Трактора»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский тренер Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера иранского «Трактора».

«Думаю, что Бердыев справится с новой должностью. Его пригласили не просто так туда — Бердыев соответствует требованиям современного футбола. В свое время он пригласил Азмуна, который еще не обладал высоким мастерством, помог ему выйти на высокий уровень и сделать карьеру. Думаю, это была одна из причин, почему его пригласили», — сказал Гаджиев «СЭ».

Также 69-летний Бердыев будет техническим директором клуба.

6 июня Бердыев покинул казахстанский «Кайрат», с которым стал бронзовым призером чемпионата страны и победителем Кубка.

Гаджи Гаджиев
Курбан Бердыев
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