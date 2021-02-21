«Рейнджерс» осталось набрать 10 очков для победы в чемпионате Шотландии впервые после банкротства

«Рейнджерс» разгромил «Данди Юнайтед» в матче 33-го тура чемпионата Шотландии — 4:1. В 30 играх «Рейнджерс» еще ни разу не проиграли (26 побед, 3 ничьи).

Команда Стивена Джеррарда увеличила отрыв от «Селтика» в таблице до 18 очков. Для того, чтобы стать чемпионами, «Рейнджерс» достаточно в оставшихся 8 матчах набрать 10 очков.

На счету «Рейнджерс» рекордные 54 чемпионских титула в Шотландии. Однако последний раз команда добивалась чемпионства десять лет назад. В 2012 году самый титулованный клуб шотландской премьер-лиги был признан банкротом и переведен в низший дивизион.

«Рейнджерс» в первые два года выиграли первенства второй и первой лиги и в кратчайший срок добрались до чемпионшипа. Во втором по силе дивизионе Шотландии команда задержалась на два сезона и в 2016-м вернулась в элиту. В 2019 и 2020 году «Рейнджерс» занимал второе место в чемпионате.