«Галатасарай» намерен продлить контракт с Муслерой
Вратарь «Галатасарая» Фернандо Муслера может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, турецкий клуб начал переговоры с агентом 34-летнего уругвайца. Соглашение игрока истекает в июне 2021 года.
Муслера выступает за «Галатасарай» с 2011 года. В текущем сезоне вратарь провел 8 матчей во всех турнирах, сыграв в 4 встречах на ноль и пропустив 6 мячей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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