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«Галатасарай» намерен продлить контракт с Муслерой

05:56
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Вратарь «Галатасарая» Фернандо Муслера может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, турецкий клуб начал переговоры с агентом 34-летнего уругвайца. Соглашение игрока истекает в июне 2021 года.

Муслера выступает за «Галатасарай» с 2011 года. В текущем сезоне вратарь провел 8 матчей во всех турнирах, сыграв в 4 встречах на ноль и пропустив 6 мячей.

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