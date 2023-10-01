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1 октября, 23:15

«Рейнджерс» объявил об увольнении главного тренера Майкла Била

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Рейнджерса» Майкл Бил покинул свой пост, сообщается на официальном сайте шотландского клуба.

«Очевидно, что результаты не оправдали ожиданий правления, Майкла и наших болельщиков», — заявил председатель правления «Рейнджерс» Джон Беннетт.

Бил тренировал «Рейнджерс» с ноября прошлого года. Под его руководством клуб из Глазго провел 42 матча, в которых одержал 30 побед, 4 раза сыграл вничью и уступил в 8 встречах.

Команду временно возглавит 38-летний полузащитник Стивен Дэвис.

«Рейнджерс» с 12 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Шотландии после 7 туров. Команда отстает от «Селтика», лидирующего в чемпионате, на 7 очков.

Футбол
ФК Рейнджерс
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