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Сегодня, 22:47

Гол Рондона помог «Ривер Плейт» победить «Бока Хуниорс» в 86-й раз в истории

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Саломон Рондон.
Фото Reuters

«Ривер Плейт» обыграл «Бока Хуниорс» на выезде в матче 7-го тура чемпионата Аргентины — 2:0.

В составе гостей отличились бывший нападающий «Рубина», «Зенита» и ЦСКА Саломон Рондон и полузащитник Энцо Диас.

«Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» провели 260-й матч между собой. «Ривер Плейт» одержал 86-ю победу в истории дерби. У «Бока Хуниорс» 91 победа, еще 83 раза команды играли вничью.

«Ривер Плейт» занимает второе место в турнирной таблице группы A чемпионата Аргентины с 13 очками в 7 матчах. «Бока Хуниорс» идет на девятой строчке группы B с 7 очками в 7 играх.

Саломон Рондон
Футбол
ФК Бока Хуниорс
ФК Ривер Плейт
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