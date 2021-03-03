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Решения ВАР не станут пояснять во время матчей. От такой идеи пока отказались

21:38
Решение ВАР на матче АПЛ «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Фото Reuters
Решение ВАР на матче АПЛ «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Фото Reuters
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Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) приостановил проработку одного из проектов, связанных с работой видеоарбитров (ВАР).

Существовала идея оперативно разъяснять болельщикам на стадионах действия и решения ВАР непосредственно во время матчей. Однако от таких пояснений пока решено отказаться, сообщает Sky Sports.

По мнению ФИФА, которая с прошлого года взяла под свой оперативный контроль все, что связано с развитием проекта ВАР, такое новшество требует более тщательной проработки. Пока же основные усилия направлены на улучшение технологий, используемых при определении положения «вне игры».

(Александр Бобров)

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