Netflix анонсировал выход фильма о Роберто Баджо

Стриминговый сервис Netflix анонсировал выход фильма об обладателе Золотого мяча-1993 Роберто Баджо. Netflix UK&Ireland сообщает, что премьера состоится 26 мая.

Фильм называется «Божественный хвостик» в честь прозвища итальянского нападающего. В нем покажут события 22-летней карьеры футболиста, включая чемпионат мира-1994 и промах Баджо в серии пенальти в финале Италии с Бразилией (0:0, 2:3 с.п.).

Форвард завоевал Золотой мяч в 1993 году и стал вторым в голосовании в 1994. Баджо со сборной Италии выиграл бронзу на ЧМ-1990 и серебро на ЧМ-1994.