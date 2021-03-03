Netflix анонсировал выход фильма о Роберто Баджо
Стриминговый сервис Netflix анонсировал выход фильма об обладателе Золотого мяча-1993 Роберто Баджо. Netflix UK&Ireland сообщает, что премьера состоится 26 мая.
Фильм называется «Божественный хвостик» в честь прозвища итальянского нападающего. В нем покажут события 22-летней карьеры футболиста, включая чемпионат мира-1994 и промах Баджо в серии пенальти в финале Италии с Бразилией (0:0, 2:3 с.п.).
Форвард завоевал Золотой мяч в 1993 году и стал вторым в голосовании в 1994. Баджо со сборной Италии выиграл бронзу на ЧМ-1990 и серебро на ЧМ-1994.
There is a generation of people who were raised by Football Italia who are going to be *very* into this...— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) March 3, 2021
BAGGIO: THE DIVINE PONYTAIL, coming to Netflix 26 May. pic.twitter.com/jVMhbVm7ko
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