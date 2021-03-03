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Netflix анонсировал выход фильма о Роберто Баджо

20:14
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Стриминговый сервис Netflix анонсировал выход фильма об обладателе Золотого мяча-1993 Роберто Баджо. Netflix UK&Ireland сообщает, что премьера состоится 26 мая.

Фильм называется «Божественный хвостик» в честь прозвища итальянского нападающего. В нем покажут события 22-летней карьеры футболиста, включая чемпионат мира-1994 и промах Баджо в серии пенальти в финале Италии с Бразилией (0:0, 2:3 с.п.).

Форвард завоевал Золотой мяч в 1993 году и стал вторым в голосовании в 1994. Баджо со сборной Италии выиграл бронзу на ЧМ-1990 и серебро на ЧМ-1994.

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