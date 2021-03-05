Езил получил травму голеностопа в матче за «Фенербахче»
09:43
Полузащитник «Фенербахче» Месут Езил получил травму колена в матче 28-го тура чемпионата Турции против «Антальяспора» (1:1), сообщает Goal.
32-летний немец покинул поле на носилках на 67-й минуте встречи. По информации источника, футболист повредил внутреннюю и внешнюю связки голеностопа и выбыл на срок от 4 до 6 недель.
Езил перешел в «Фенербахче» в январе 2021 года на правах свободного агента после того, как разорвал контракт с «Арсеналом». Хавбек провел 7 матчей за турецкую команду и не отличился результативными действиями.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/ex-arsenal-star-ozil-stretchered-off-injured-during-latest/1u6pf3tbb5w551orfriye4rnkg
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