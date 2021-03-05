Езил получил травму голеностопа в матче за «Фенербахче»

Полузащитник «Фенербахче» Месут Езил получил травму колена в матче 28-го тура чемпионата Турции против «Антальяспора» (1:1), сообщает Goal.

32-летний немец покинул поле на носилках на 67-й минуте встречи. По информации источника, футболист повредил внутреннюю и внешнюю связки голеностопа и выбыл на срок от 4 до 6 недель.

Езил перешел в «Фенербахче» в январе 2021 года на правах свободного агента после того, как разорвал контракт с «Арсеналом». Хавбек провел 7 матчей за турецкую команду и не отличился результативными действиями.