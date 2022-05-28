Президент «Динамо» (Батуми) рассказал, как Джано принял решение завершить карьеру

Президент «Динамо» (Батуми) Арчил Беридзе в интервью «СЭ» поделился мнением о завершившем карьеру футболисте Джано Ананидзе.

— Как отнеслись к решению Джано Ананидзе завершить карьеру в 29 лет по ходу нынешнего сезона?

— В последнее время Джано после перенесенного ковида очень хорошо тренировался и уже был в форме, но проклятые травмы опять его настигли, так и не дав ему играть. Мне очень жаль. Благодарны Джано, который сам родом из Батуми, и он всегда будет нашим любимым футболистом. Сейчас он находится в Тбилиси, но мы обязательно поговорим с ним о том, чем он будет заниматься дальше, и хотим ему в этом помочь.

— Вы же наверняка знали, что берете травмированного футболиста.

— Да, но главный тренер (Георгий Гегучадзе, — Прим. И.Р.) настолько ему доверял, что пошел на такой риск. Джано успел сыграть восемь матчей, из которых один — в стартовом составе.

— Он ведь из «Ротора» сам ушел, сказав, что здоровье не позволит ему играть. В Волгограде, помню, приятно удивились его благородству — игрок мог спокойно получать зарплату и лечиться.

— Да, а потом Джано сделал операцию, и, казалось, у него со здоровьем все налаживается. Но вдруг случилась другая травма, которая и привела к его решению закончить карьеру игрока.

29-летний бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе объявил о завершении карьеры 29 апреля.