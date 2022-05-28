Президент батумского «Динамо» рассказал об условиях, на которых Кварацхелия вернулся в Грузию

Президент «Динамо» (Батуми) Арчил Беридзе в интервью «СЭ» рассказал о подробностях перехода Хвичи Кварацхелии из «Рубина» в грузинский клуб и ответил на вопрос, получит ли что-то клуб из Казани от «Наполи» за трансфер вингера.

— Персонально приезд Хвичи стал большой сенсацией. Казалось, следующим пунктом его назначения сразу станет один из топовых европейских чемпионатов.

— На это в первую очередь повлияли известные события между Украиной и Россией. Во время одного из разговоров с Мамукой мне пришла в голову идея его перехода в «Динамо», и мы начали работать над ее реализацией. В итоге все получилось, и мы приобрели классного футболиста. После мартовских матчей за сборную он остался в Грузии и сейчас в каждом матче доказывает свой уровень.

— Вы сохранили ему ту же зарплату, что у него была в «Рубине»?

— Конечно, нет. Для грузинского клуба такая сумма неподъемна. Но по меркам Грузии мы платим Хвиче большие деньги.

— У него самая большая зарплата в грузинском футболе?

— Нет. Самая большая — у Фламариона, с которым заключили долгосрочный контракт. Не только с Хвичей — с тем же Зурико тоже нелегко было подписать соглашение, для Грузии это топ-футболист. Недаром по итогам 2020 года он вошел в число 50 самых талантливых молодых игроков Европы.

— Как вам удалось добиться того, чтобы Хвича не временно перешел в «Динамо» благодаря разрешению от ФИФА и УЕФА, а разорвал контракт с «Рубином» и пополнил «Динамо» в качестве свободного агента? И получит ли что-то «Рубин» от «Наполи»?

— Такой трансфер — результат договоренности Хвичи, Мамуки и «Рубина». С нами уже с самого начала было согласовано, что он будет переходить свободным агентом. Я не вмешивался в процесс этих переговоров, потому что никогда не лезу не в свою епархию. Нашей целью было привезти Хвичу в Батуми, и мы ее с блеском выполнили. Каким путем — для меня не имело большого значения. Подробности наших договоренностей мы никогда публично не афишируем. Это секрет фирмы!

Кварацхелия выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год, после чего перешел в батумское «Динамо», воспользовавшись правом приостановить контракт с российским клубом. На счету 21-летнего грузина 8 голов и 2 голевые передачи в 11 матчах за «Динамо».