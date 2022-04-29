Джано Ананидзе объявил о завершении карьеры в 29 лет

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Грузии Джано Ананидзе объявил о завершении карьеры.

«Я очень устал от бесконечных и неизлечимых травм. Я много боролся за свою карьеру, я пережил много боли, я много раз лежал на операционном столе и никогда не жалел сил и энергии, чтобы встать на ноги и снова играть для себя и ради удовольствия болельщиков.

Это самый сложный выбор в моей жизни, но я думаю, что пора...» — написал Джано в социальных сетях.

Как ранее сообщал «СЭ», хронические травмы и постоянные рецидивы не позволяют 29-летнему грузину выступать на высоком уровне.

Ананидзе выступал за «Спартак» в период с 2007 по 2020 год с перерывом на сезон-2013/14, когда он играл за «Ростов» на правах аренды, а также на сезон-2019/20, когда его арендовали «Крылья Советов».