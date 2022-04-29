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Джано Ананидзе объявил о завершении карьеры в 29 лет

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Джано Ананидзе.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Грузии Джано Ананидзе объявил о завершении карьеры.

«Я очень устал от бесконечных и неизлечимых травм. Я много боролся за свою карьеру, я пережил много боли, я много раз лежал на операционном столе и никогда не жалел сил и энергии, чтобы встать на ноги и снова играть для себя и ради удовольствия болельщиков.

Это самый сложный выбор в моей жизни, но я думаю, что пора...» — написал Джано в социальных сетях.

Как ранее сообщал «СЭ», хронические травмы и постоянные рецидивы не позволяют 29-летнему грузину выступать на высоком уровне.

Ананидзе выступал за «Спартак» в период с 2007 по 2020 год с перерывом на сезон-2013/14, когда он играл за «Ростов» на правах аренды, а также на сезон-2019/20, когда его арендовали «Крылья Советов».

Джано Ананидзе
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 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
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 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
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 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
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 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
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 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
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 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
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 Химки 26 6 10 10 30-42 28
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 Урал 26 5 9 12 18-29 24
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Рубин – Сочи
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Краснодар – Ростов
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