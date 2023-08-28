Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Игры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 09:12

Президент «Бенфики» не собирается продавать Нереса, которым интересуется «Зенит»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент «Бенфики» Руй Кошта высказался о возможном уходе бразильского нападающего Давида Нереса.

По информации A Bola, Кошта сообщил, что у клуба есть четкая позиция по нападающему: он не продается. Однако трансфер возможен только за отступные в 100 миллионов евро.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Зенит» оценивает сделку по Нересу в 30-35 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 26-летний бразилец провел 48 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 16 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.

Источник: https://www.abola.pt/nnh/2023-08-27/benfica-rui-costa-ja-tomou-decisao-sobre-neres/1002119
Руй Кошта
Футбол
ФК Бенфика
ФК Зенит
Давид Нерес
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спортинг» с минимальным счетом обыграл «Фамаликан»
Новости
RSS RSS
Все новости