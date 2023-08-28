Президент «Бенфики» не собирается продавать Нереса, которым интересуется «Зенит»

Президент «Бенфики» Руй Кошта высказался о возможном уходе бразильского нападающего Давида Нереса.

По информации A Bola, Кошта сообщил, что у клуба есть четкая позиция по нападающему: он не продается. Однако трансфер возможен только за отступные в 100 миллионов евро.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Зенит» оценивает сделку по Нересу в 30-35 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 26-летний бразилец провел 48 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 16 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.