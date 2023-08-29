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Сегодня, 19:15

Ташуев считает, что Черчесов будет ждать приглашения от топ-клуба

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о перспективах экс-наставника сборной России Станислава Черчесова в РПЛ.

«Саламыч получил хороший европейский опыт, поиграл в еврокубках. Конечно, он может что-то привнести. Но он просто так в России не будет работать. Мне кажется, что он будет ждать предложения от топ-клуба, чтобы поддержать реноме. Например, Леонид Слуцкий пошел в «Рубин», все получилось не совсем гладко, команда вылетела, и реноме сразу упало. В этом плане Саламыч, мне кажется, более прагматичный и просто так никуда не пойдет», — приводит слова Ташуева «Газета.Ru».

Черчесов был отправлен в отставку после вылета команды в первом раунде квалификационного раунда Лиги чемпионов. Его подопечные не справились с «Клаксвиком» с Фарерских островов, в гостях сыграв 0:0, а дома разгромно проиграв 0:3.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/08/29/21174032.shtml?updated
Станислав Черчесов
Футбол
Сергей Ташуев
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