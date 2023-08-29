Ташуев считает, что Черчесов будет ждать приглашения от топ-клуба

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о перспективах экс-наставника сборной России Станислава Черчесова в РПЛ.

«Саламыч получил хороший европейский опыт, поиграл в еврокубках. Конечно, он может что-то привнести. Но он просто так в России не будет работать. Мне кажется, что он будет ждать предложения от топ-клуба, чтобы поддержать реноме. Например, Леонид Слуцкий пошел в «Рубин», все получилось не совсем гладко, команда вылетела, и реноме сразу упало. В этом плане Саламыч, мне кажется, более прагматичный и просто так никуда не пойдет», — приводит слова Ташуева «Газета.Ru».

Черчесов был отправлен в отставку после вылета команды в первом раунде квалификационного раунда Лиги чемпионов. Его подопечные не справились с «Клаксвиком» с Фарерских островов, в гостях сыграв 0:0, а дома разгромно проиграв 0:3.