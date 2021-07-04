Президент «Адана Демирспор» подтвердил, что клуб близок к подписанию Балотелли
Президент «Адана Демирспор» Мурат Санджак подтвердил, что клуб может подписать контракт с нападающим Марио Балотелли.
«Мы договорились с Марио Балотелли на 85%. Он связался с нами через нашего капитана. Марио изъявил желание приехать. Он прибудет в Турцию в среду. Балотелли будет успешен в Турции и поедет на чемпионат мира», — цитирует Санджака Fotomac.
Ранее стало известно, что «Адана Демирспор» предложил 30-летнему итальянцу контракт на два сезона. По этому договору зарплата Балотелли может составить 2 миллиона евро в год.
За «Монцу» в прошлом сезоне Балотелли успел провести 14 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.
Дополнительная информация:
https://www.fotomac.com.tr/adana-demirspor/2021/07/04/son-dakika-transfer-haberi-adana-demirspor-mario-balotelli-ile-anlasti-iste-turkiyeye-gelis-tarihi
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