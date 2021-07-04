Футбол
Новости Евро-2020 Сборная России Результаты Тинькофф РПЛ
Лига чемпионов
Суперкубок УЕФА
Лига Европы
Клубный ЧМ по футболу
Лига конференций
Чемпионат мира-2022
Кубок Америки
Англия
Испания
Италия
Кубок Либертадорес
Другие страны
Франция
Кубок Африки
Германия
Кубок Азии
Женский футбол
Кубок Париматч Премьер 2021
ЧМ по футболу 2022
БЕТСИТИ Кубок России
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
ФНЛ
Молодёжная сборная России
ПФЛ
Олимпиада
Лига наций УЕФА
Молодежный Евро-21
Трансферы
Видео
Другие
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Президент «Адана Демирспор» подтвердил, что клуб близок к подписанию Балотелли

21:30
Марио Балотелли. Фото Reuters
Марио Балотелли. Фото Reuters
Теги:

Президент «Адана Демирспор» Мурат Санджак подтвердил, что клуб может подписать контракт с нападающим Марио Балотелли.

«Мы договорились с Марио Балотелли на 85%. Он связался с нами через нашего капитана. Марио изъявил желание приехать. Он прибудет в Турцию в среду. Балотелли будет успешен в Турции и поедет на чемпионат мира», — цитирует Санджака Fotomac.

Ранее стало известно, что «Адана Демирспор» предложил 30-летнему итальянцу контракт на два сезона. По этому договору зарплата Балотелли может составить 2 миллиона евро в год.

За «Монцу» в прошлом сезоне Балотелли успел провести 14 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://www.fotomac.com.tr/adana-demirspor/2021/07/04/son-dakika-transfer-haberi-adana-demirspor-mario-balotelli-ile-anlasti-iste-turkiyeye-gelis-tarihi

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Вокруг последней женской квоты на ГП разгорается спор. Победит снова Team Tutberidze?
Канчельскис — о пресс-конференции Черчесова: «Было даже мерзко смотреть на это»
Боярский сравнил слова Черчесова и Шевченко после поражений
Евро-2020: расписание, даты и время начала матчей 1/2 финала
Сколько воды нужно пить летом: рассказывает эксперт
vs
0
Офсайд