Президент «Адана Демирспор» подтвердил, что клуб близок к подписанию Балотелли

Президент «Адана Демирспор» Мурат Санджак подтвердил, что клуб может подписать контракт с нападающим Марио Балотелли.

«Мы договорились с Марио Балотелли на 85%. Он связался с нами через нашего капитана. Марио изъявил желание приехать. Он прибудет в Турцию в среду. Балотелли будет успешен в Турции и поедет на чемпионат мира», — цитирует Санджака Fotomac.

Ранее стало известно, что «Адана Демирспор» предложил 30-летнему итальянцу контракт на два сезона. По этому договору зарплата Балотелли может составить 2 миллиона евро в год.

За «Монцу» в прошлом сезоне Балотелли успел провести 14 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.