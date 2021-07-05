«Торонто» уволил главного тренера после 1:7 в матче с «Ди Си Юнайтед»

Главный тренер «Торонто» Крис Армас покинул свой пост, сообщает официальный сайт клуба.

Такое решение было принято после того, как канадский клуб уступил в матче регулярного чемпионата МЛС против «Ди Си Юнайтед» со счетом 1:7. Также сообщается, что в ближайшее время состоится пресс-конференция президента и генменеджера клуба.

«Торонто» после 11 матчей МЛС занимает последнее 14-е место в Восточной конференции, имея в активе 5 очков. За клуб выступают экс-полузащитник «Боруссии» М, «Астон Виллы» и «Ромы» Майкл Брэдли, а также экс-форвард «Вильярреала», «Халла», «АЗ» и «Сандерленда» Джоузи Алтидор.