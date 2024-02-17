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Сегодня, 11:18

Шегрт покинул сборную Таджикистана после исторического четвертьфинала Кубка Азии

Руслан Минаев
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Петар Шегрт.
Фото Global Look Press

Главный тренер сборной Таджикистана Петар Шегрт покинул свой пост, сообщается на сайте Федерации футбола страны.

57-летний хорват возглавлял национальную команду с января 2022 года. Под его руководством Таджикистан впервые в истории пробился в 1/4 финала Кубка Азии.

Всего на посту главного тренера сборной Шегрт провел 24 матча — 11 побед, 7 ничьих и 6 поражений.

Ранее он возглавлял сборные Мальдив, Афганистана и работал в молодежной сборной Грузии.

Сборная Таджикистана на стадии четвертьфинала Кубка Азии уступила Иордании со счетом 0:1 из-за автогола защитника Вахдата Ханонова.

Таджикскую сказку закончил досадный автогол. В битве сенсаций Кубка Азии дальше прошла Иордания

Футбол
Сборная Таджикистана по футболу
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