Шегрт покинул сборную Таджикистана после исторического четвертьфинала Кубка Азии

Главный тренер сборной Таджикистана Петар Шегрт покинул свой пост, сообщается на сайте Федерации футбола страны.

57-летний хорват возглавлял национальную команду с января 2022 года. Под его руководством Таджикистан впервые в истории пробился в 1/4 финала Кубка Азии.

Всего на посту главного тренера сборной Шегрт провел 24 матча — 11 побед, 7 ничьих и 6 поражений.

Ранее он возглавлял сборные Мальдив, Афганистана и работал в молодежной сборной Грузии.

Сборная Таджикистана на стадии четвертьфинала Кубка Азии уступила Иордании со счетом 0:1 из-за автогола защитника Вахдата Ханонова.

Таджикскую сказку закончил досадный автогол. В битве сенсаций Кубка Азии дальше прошла Иордания