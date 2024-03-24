Португальский полузащитник «Ливерпуля» Карвалью назвал Роналду своим кумиром

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиу Карвалью назвал своим кумиром португальского форварда Криштиану Роналду. Он заявил, что футболист вдохновляет стремиться его быть лучше.

«То, как он трудится, невероятно. Те, кто играл с ним вместе за «Манчестер Юнайтед». Даже в его возрасте он не снижает требования к себе и продолжает делать тот же объем работы. Все говорят мне, что он сумасшедший, который живет футболом. Он всегда хочет быть лучшим и поэтому достиг такого уровня», — цитирует Карвалью A Bola.

В этом сезоне чемпионата Саудовской Аравии 39-летний португалец провел 22 матча, забил 23 гола и сделал 9 результативных передач.