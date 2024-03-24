Агуэро рассказал о планах на будущее

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал, хотел бы возобновить карьеру в «Индепендьенте». В 2021 году футболист из-за проблем с сердцем завершил карьеру. На данный момент он играет в выставочных матчах.

«У меня есть энтузиазм и желание вернуться на поле. Но не хочу волновать людей. Сначала я хочу выздороветь и провести несколько турниров, даже если это будет напрягать мое сердце. Потом я посмотрю, какое решение принять. Желание есть всегда», — цитирует Агуэро TyC Sports.

Ранее он заявлял, что не планирует возобновлять карьеру.