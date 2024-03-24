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Сегодня, 16:02

Агуэро рассказал о планах на будущее

Виктория Кравченко
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Серхио Агуэро.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал, хотел бы возобновить карьеру в «Индепендьенте». В 2021 году футболист из-за проблем с сердцем завершил карьеру. На данный момент он играет в выставочных матчах.

«У меня есть энтузиазм и желание вернуться на поле. Но не хочу волновать людей. Сначала я хочу выздороветь и провести несколько турниров, даже если это будет напрягать мое сердце. Потом я посмотрю, какое решение принять. Желание есть всегда», — цитирует Агуэро TyC Sports.

Ранее он заявлял, что не планирует возобновлять карьеру.

В июле 2021 года Агуэро покинул «Манчестер Сити» на правах свободного агента и подписал контракт с «Барселоной». Нападающий провел 5 матчей за каталонцев и забил 1 гол, но в декабре 2021 года был вынужден завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.

Серхио Агуэро
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