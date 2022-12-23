«Порту» предложил защитнику Манафе новый контракт

«Порту» предложил защитнику Уилсону Манафе новый контракт, сообщает O Jogo.

Текущий контракт защитника истекает в конце сезона-2022/23, но, по данным источника, 28-летний игрок может подписать новое соглашение с португальскими гигантами еще на четыре года.

Манафа играет за «Порту» с 2019 года. В текущем сезоне он провел в составе команды 7 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.