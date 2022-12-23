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Сегодня, 13:16

«Аль-Наср» хочет формально закрепить договоренность с Роналду до конца декабря

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Португальский нападающий Криштиану Роналду может подписать контракт с «Аль-Наср» до конца декабря, сообщает The Times.

По информации источника, Роналду близок к переходу в саудовский «Аль-Наср» на правах свободного агента после того, как он не смог найти себе клуб в Европе. Отмечается, что у Роналду было предложение из Катара, однако финансовые условия этого предложения были хуже, чем те, что предлагает «Аль-Наср».

В ноябре Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и на данный момент находится в статусе свободного агента.

Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/cristiano-ronaldo-set-for-saudi-move-after-lack-of-interest-from-europe-zxqrlwk3b
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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