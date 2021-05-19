«Порту» разгромил «Белененсеш» в последнем туре чемпионата Португалии.
22:43
Голы забивали Мехди Тареми, Марко Груич, Тони Мартинес и Диогу Лейте. «Порту» набрал 80 очков и занял второе место. В следующем сезоне команда сыграет в Лиге чемпионов. Победителем чемпионата стал «Спортинг». «Белененсеш» на десятом месте — 40 очков.
Чемпионат Португалии
34-й тур
«Порту» — «Белененсеш» — 4:0 (2:0)
Голы: Тареми, 14, Груич, 28, Мартинес, 50, Диогу Лейте, 81
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