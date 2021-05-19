Сергей Ребров покинет «Ференцварош» по окончании сезона

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров уйдет из команды по окончании сезона, сообщил президент венгерского клуба Габор Кубатов 19 мая в интервью Origo. По его словам, тренер заявил о намерении уйти после завершения сезона еще 10 февраля.

Преемник Реброва пока не назван. По данным источника, им может стать австриец Петер Штегер, работающий с венской «Аустрией».

46-летний украинский специалист вместе с командой трижды стал чемпионом Венгрии, пробился в групповой этап Лиги Европы и Лиги чемпионов.