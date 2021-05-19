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«Линкольн Ред Импс» выиграл Кубок Гибралтара

22:13

Победителем Кубка Гибралтара сезона-2020/21 стал «Линкольн Ред Импс». В финале команда обыграла «Глэсис Юнайтед» (2:0).

Голы забивали Кике Гомес и Фернандо Карралеро. «Линкольн» выиграл трофей в 18-й раз и лидирует по этому показателю. Команда в прошедшем сезоне также победила в чемпионате Гибралтара.

Кубок Гибралтара

Финал

«Глэсис Юнайтед» — «Линкольн Ред Импс» — 0:2 (0:2)

Голы: Гомес, 4, Карралеро, 20

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