«Линкольн Ред Импс» выиграл Кубок Гибралтара

Победителем Кубка Гибралтара сезона-2020/21 стал «Линкольн Ред Импс». В финале команда обыграла «Глэсис Юнайтед» (2:0).

Голы забивали Кике Гомес и Фернандо Карралеро. «Линкольн» выиграл трофей в 18-й раз и лидирует по этому показателю. Команда в прошедшем сезоне также победила в чемпионате Гибралтара.

Кубок Гибралтара

Финал

«Глэсис Юнайтед» — «Линкольн Ред Импс» — 0:2 (0:2)

Голы: Гомес, 4, Карралеро, 20