«Линкольн Ред Импс» выиграл Кубок Гибралтара
22:13
Победителем Кубка Гибралтара сезона-2020/21 стал «Линкольн Ред Импс». В финале команда обыграла «Глэсис Юнайтед» (2:0).
Голы забивали Кике Гомес и Фернандо Карралеро. «Линкольн» выиграл трофей в 18-й раз и лидирует по этому показателю. Команда в прошедшем сезоне также победила в чемпионате Гибралтара.
Кубок Гибралтара
Финал
«Глэсис Юнайтед» — «Линкольн Ред Импс» — 0:2 (0:2)
Голы: Гомес, 4, Карралеро, 20
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