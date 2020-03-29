Полузащитник солигорского «Шахтера» поддержал Италию после гола «Городее»

Грузинский полузащитник солигорского «Шахтера» Гега Диасамидзе после гола «Городее» во втором туре чемпионата Белоруссии показал футболку с надписью в поддержку Италии, сообщает Tribuna.com.

На футболке было написано Forza Italia («Вперед, Италия»). «Шахтер» выиграл матч со счетом 2:0. Италия — одна из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 664 695 человек. Умерших — 30847, выздоровевших — 140 156. В России на данный момент 1264 случая заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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