Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Полузащитник солигорского «Шахтера» поддержал Италию после гола «Городее»

08:06
Гега Диасамидзе показал футболку в поддержку Италии. Фото Tribuna.com.
Гега Диасамидзе показал футболку в поддержку Италии. Фото Tribuna.com.
Теги:

Грузинский полузащитник солигорского «Шахтера» Гега Диасамидзе после гола «Городее» во втором туре чемпионата Белоруссии показал футболку с надписью в поддержку Италии, сообщает Tribuna.com.

На футболке было написано Forza Italia («Вперед, Италия»). «Шахтер» выиграл матч со счетом 2:0. Италия — одна из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 664 695 человек. Умерших — 30847, выздоровевших — 140 156. В России на данный момент 1264 случая заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте

Дополнительная информация:

https://by.tribuna.com/football/1084574196.html

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 4851
Все опросы
Олимпиады, Евро и ЧМХ в 2020-м не будет. Какие соревнования вы теперь ждете?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир