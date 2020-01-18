Подольски покинул японский «Виссел Кобе»

Бывший нападающий «Баварии» и «Арсенала» Лукас Подольски покинул «Виссел Кобе». У игрока в январе истек контракт, и стороны решили его не продлевать, сообщает сайт японского клуба.

34-летний футболист выступал за «Виссел Кобе» с лета 2017 года. Всего он провел за команду 60 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал 12 голевых передач.

Ранее появлялась информация, что Подольски может вернуться в «Кельн». В его активе 130 матчей и 49 голов за сборную Германии.