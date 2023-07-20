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Сегодня, 14:57

Пименов оценил вероятность того, что Черчесов возглавит команду РПЛ в новом сезоне

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов отреагировал на увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера «Ференцвароша».

— Конечно, руководство «Ференцвароша» приняло импульсивное решение, уволив Черчесова. Но такие поражения очень неприятны для команды, для тренера и имиджа клуба, — приводит «РБ Спорт» слова Пименова.

— Стоило ли дать еще один шанс Черчесову и попробовать вывести «Ференцварош» в Лигу Европы?

— Все-таки задача была попасть в Лигу чемпионов, а не в Лигу Европы.

— Станет ли Черчесов главным тренером какой-нибудь команды РПЛ в новом сезоне?

— Есть большая вероятность этого. Посмотрим, кого уволят первым.

«Ференцварош» объявил об отставке Черчесова после поражения венгерской команды от «Клаксвика» в первом отборочном раунде Лиги чемпионов (0:0, 0:3).

Российский специалист возглавлял клуб из Будапешта с декабря 2021 года. Под его руководством «Ференцварош» дважды выигрывал чемпионат Венгрии и становился обладателем Кубка страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-pimenov-est-bol-shaya-veroyatnost-chto-cherchesov-stanet-glavny-m-trenerom-kakoj-nibud-komandy-rpl/
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