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Сегодня, 14:45

Барбоза: «Черчесова знают в Европе, он сможет найти там команду»

Алина Савинова
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Португальский агент Паулу Барбоза поделился мнением о будущем российского тренера Станислава Черчесова в европейском футболе.

«Если после увольнения Черчесов будет искать команду в Европе, то, думаю, он сможет ее найти. Черчесова знают в Европе, в том числе по работе в сборной России. Так что все зависит от его желания. Может, он захочет вернуться в Россию и выиграть РПЛ. Что касается Венгрии и «Ференцвароша», то он показал там хорошие результаты, а руководство приняло эмоциональное решение, основанное на игре команды в еврокубках, так бывает», — приводит «РБ Спорт» слова Барбозы.

19 июля «Ференцварош» объявил, что Станислав Черчесов покинул пост главного тренера клуба. Российский специалист возглавлял венгерскую команду с декабря 2021 года. Под его руководством «Ференцварош» дважды выигрывал чемпионат Венгрии и становился обладателем Кубка страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/paulu-barboza-cherchesova-znayut-v-evrope-on-smozhet-najti-tam-komandu/
Станислав Черчесов
Футбол
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