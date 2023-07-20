Барбоза: «Черчесова знают в Европе, он сможет найти там команду»

Португальский агент Паулу Барбоза поделился мнением о будущем российского тренера Станислава Черчесова в европейском футболе.

«Если после увольнения Черчесов будет искать команду в Европе, то, думаю, он сможет ее найти. Черчесова знают в Европе, в том числе по работе в сборной России. Так что все зависит от его желания. Может, он захочет вернуться в Россию и выиграть РПЛ. Что касается Венгрии и «Ференцвароша», то он показал там хорошие результаты, а руководство приняло эмоциональное решение, основанное на игре команды в еврокубках, так бывает», — приводит «РБ Спорт» слова Барбозы.

19 июля «Ференцварош» объявил, что Станислав Черчесов покинул пост главного тренера клуба. Российский специалист возглавлял венгерскую команду с декабря 2021 года. Под его руководством «Ференцварош» дважды выигрывал чемпионат Венгрии и становился обладателем Кубка страны.