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Сегодня, 16:45

Тренер сборной Армении Петраков: «Тикнизян произвел впечатление эрудированного и воспитанного человека»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Наир Тикнизян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков, ранее возглавлявший сборную Украины, на предматчевой пресс-конференции в Ереване перед стартовым матчем отборочного турнира Евро-2024 против Турции ответил на вопрос о впечатлениях от знакомства с защитником московского «Локомотива» Наира Тикнизяна, впервые вызванного в армянскую сборную.

«У меня были индивидуальные беседы с каждым из вызванных игроков — в общей сложности мы разговаривали со всеми шесть часов. О том, кто чем живет, о семьях. В общем, хорошо познакомились.

Что касается Наира, то он произвел очень приятное впечатление, он эрудированный и воспитанный человек. И армянин. Поэтому я и вызвал его в сборную Армении», — заявил Петраков.

Сборная России сыграет с Ираком 26 марта в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

Сборная Армении 23 марта встретится с Турцией в матче квалификации к Евро-2024.

 
Наяир Тикнизян
Сборная Армении по футболу
Валерий Петраков
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