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Сегодня, 15:08

Ибрагимович: «Я хочу продолжать играть в футбол»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что не собирается завершать карьеру в ближайшее время.

«Я хочу продолжать играть в футбол. Я хорошо себя чувствую и расставил перед собой приоритеты. В «Милане» мне удобно, если клуб хочет сохранить меня, я доступен и открыт к предложениям», — приводит слова Ибрагимовича журналист Фабрицио Романо.

В матче отборочного этапа на чемпионат Европы-2024 41-летний швед стал самым возрастным футболистом в истории квалификационных матчей к ЧЕ.

Златан Ибрагимович
Футбол
Сборная Швеции по футболу
ФК Милан
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