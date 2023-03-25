Ибрагимович: «Я хочу продолжать играть в футбол»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что не собирается завершать карьеру в ближайшее время.

«Я хочу продолжать играть в футбол. Я хорошо себя чувствую и расставил перед собой приоритеты. В «Милане» мне удобно, если клуб хочет сохранить меня, я доступен и открыт к предложениям», — приводит слова Ибрагимовича журналист Фабрицио Романо.

В матче отборочного этапа на чемпионат Европы-2024 41-летний швед стал самым возрастным футболистом в истории квалификационных матчей к ЧЕ.