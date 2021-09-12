Пепе пробил апперкот в матче чемпионата Португалии. Видео
Защитник «Порту» Пепе в матче 5-го тура чемпионата Португалии против «Спортинга» (1:1) ударил кулаком в подбородок соперника.
Эпизод произошел на 32-й минуте при подаче углового. Пострадал от экс-игрока «Реала» капитан «Спортинга» Себастьян Коатес.
Судья никак не отреагировал на этот удар. Однако чуть позже Пепе все-таки получил желтую карточку за стычку с защитником «Спортинга» Педро Порро.
Ainda sobre ontem ? noite. Como ? poss?vel que um jogador fique impune depois de agredir barbaramente, com o queixo, o punho fechado de um anjinho chamado Pepe? Era expulsar esse bandido do Coates e irradi?-lo para dar o exemplo. O futebol tem de ser implac?vel com gente decente! pic.twitter.com/iIIyICqPKh— nuno saraiva (@nuno_a_saraiva) September 12, 2021
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