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35-летний Нагатомо вернулся в чемпионат Японии

20:08
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Защитник Юто Нагатомо, у которого истек срок контракта с «Марселем», вернулся на родину. 35-летний футболист заключил контракт с ФК «Токио», в котором начинал профессиональную карьеру, сообщает сайт клуба.

Японский игрок подписал соглашение сроком до января 2023 года.

На протяжении карьеры Нагатомо также выступал в «Чезене», «Интере» и «Галатасарае». На его счету 127 матчей в составе сборной Японии.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Нижний Новгород 2
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Ф1 (-1,5)

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22%

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ТБ 2.5

17%

1.63
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Спартак 3
Химки 1
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Иван Шитик все материалы автора

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