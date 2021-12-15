«Спортинг» обыграл «Пенафиел» и вышел в полуфинал Кубка португальской лиги

В матче группового турнира Кубка португальской лиги «Спортинг» на выезде победил «Пенафиел» (1:0).

Единственный мяч забил Тиагу Томаш на 16-й минуте. После удаление Табаты на 74-й минуте лиссабонский клуб играл в меньшинстве.

«Спортинг» набрал шесть очков и занял первое место в группе В, благодаря чему вышел в полуфинал.

Кубок португальской лиги

Группа В

«Пенафиел» — «Спортинг» — 0:1 (0:1)

Гол: Томаш, 16

Удаление: Табата («Спортинг», 74)