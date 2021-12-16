«Бенфика» обыграла «Спортинг» из Ковильи и вышла в полуфинал Кубка португальской лиги
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«Бенфика» победила «Спортинг» (Ковилья) со счетом 3:0 в матче группового турнира Кубка португальской лиги.
Дубль сделал Дарвин Нуньес. Также отличился Харис Сеферович. С 39-й минуты гости играли в меньшинстве.
«Бенфика» набрала четыре очка, заняла первое место в группе А и вышла в полуфинал.
Кубок португальской лиги
Группа А
«Бенфика» — «Спортинг» (Ковилья) — 3:0 (1:0)
Голы: Сеферович, 28, Нуньес, 68, с пенальти, 73
Удаление: Тембенг («Спортинг»), 39
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