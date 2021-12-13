Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Игрок «Бенфики» с женой и сыном подверглись нападению в своем доме

22:41
Теги:

Дом защитника «Бенфики» Николаса Отаменди был ограблен, когда там находилась семья игрока, сообщает Mundo Deportivo.

Четверо нападавших напали на Отаменди, завязали ему на шее ремень и украли деньги и часы. Cемья и сам игрок не получили значимых повреждений, отделавшись испугом.

Отмечается, что злоумышленники скрылись с места происшествия, а Отаменди написал заявление в полицию, и дело уже расследуется.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Стюард минут 15-20 бегал за врачами». Что окружало смерть болельщика в Самаре — глазами очевидцев на трибуне
База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу
1
0