Игрок «Бенфики» с женой и сыном подверглись нападению в своем доме
22:41
Дом защитника «Бенфики» Николаса Отаменди был ограблен, когда там находилась семья игрока, сообщает Mundo Deportivo.
Четверо нападавших напали на Отаменди, завязали ему на шее ремень и украли деньги и часы. Cемья и сам игрок не получили значимых повреждений, отделавшись испугом.
Отмечается, что злоумышленники скрылись с места происшествия, а Отаменди написал заявление в полицию, и дело уже расследуется.
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