Игрок «Бенфики» с женой и сыном подверглись нападению в своем доме

Дом защитника «Бенфики» Николаса Отаменди был ограблен, когда там находилась семья игрока, сообщает Mundo Deportivo.

Четверо нападавших напали на Отаменди, завязали ему на шее ремень и украли деньги и часы. Cемья и сам игрок не получили значимых повреждений, отделавшись испугом.

Отмечается, что злоумышленники скрылись с места происшествия, а Отаменди написал заявление в полицию, и дело уже расследуется.