ПАОК проиграл «Панатинаикосу» в первом матче полуфинала Кубка Греции, Оздоев вышел на 76-й минуте матча
ПАОК дома проиграл «Панатинаикосу» в первом матче полуфинала Кубке Греции — 1:0.
Единственный гол на 53-й минуте забил Андраж Спорар.
Российский полузащитник хозяев Магомед Оздоев появился на поле на 76-й минуте, и не отметился результативными действиями.
Команды доигрывали матч вдесятером после удалений Тайсона (ПАОК) и Анастасиоса Бакасетаса («Панатинаикос»).
Ответный матч пройдет 21 февраля.
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