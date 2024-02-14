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14 февраля, 22:34

ПАОК проиграл «Панатинаикосу» в первом матче полуфинала Кубка Греции, Оздоев вышел на 76-й минуте матча

Руслан Минаев
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ПАОК дома проиграл «Панатинаикосу» в первом матче полуфинала Кубке Греции — 1:0.

Единственный гол на 53-й минуте забил Андраж Спорар.

Российский полузащитник хозяев Магомед Оздоев появился на поле на 76-й минуте, и не отметился результативными действиями.

Команды доигрывали матч вдесятером после удалений Тайсона (ПАОК) и Анастасиоса Бакасетаса («Панатинаикос»).

Ответный матч пройдет 21 февраля.

Магомед Оздоев
ФК Панатинаикос
ФК ПАОК
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